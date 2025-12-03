Sequestrati oltre 2500 giocattoli e prodotti contraffatti nell’operazione Natale al sicuro

Chietitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 2500 giocattoli e prodotti non originali sono stati sequestrati dai finanzieri della Compagnia di Sulmona, nell’ambito delle attività volte alla tutela della sicurezza dei prodotti e al contrasto della contraffazione e dei segni distintivi falsi. Il sequestro è scattato dopo il controllo di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

sequestrati oltre 2500 giocattoli e prodotti contraffatti nell8217operazione natale al sicuro

© Chietitoday.it - Sequestrati oltre 2500 giocattoli e prodotti contraffatti nell’operazione “Natale al sicuro”

Contenuti che potrebbero interessarti

sequestrati oltre 2500 giocattoliSequestrati oltre 2500 giocattoli e prodotti contraffatti nell’operazione “Natale al sicuro” - I finanzieri della Compagnia di Sulmona hanno fermato un’autovettura con il carico di merce contraffatta risultato acquistato nelle piazze di vendita napoletane ... Come scrive chietitoday.it

sequestrati oltre 2500 giocattoliControlli GdiF Sulmona: Labubu, Pokémon e Nike sequestrati, 2500 giocattoli contraffatti prima del Natale - GdiF L’AQUILA: IL NATALE AL SICURO – I FINANZIERI DI SULMONA SEQUESTRANO OLTRE 2500 GIOCATTOLI E PRODOTTI CONTRAFFATTI SULMONA – ... Scrive teleaesse.it

sequestrati oltre 2500 giocattoliSequestrati oltre 2.500 prodotti contraffatti durante un controllo della Guardia di Finanza - I Finanzieri della Compagnia di Sulmona, nell’ambito di attività d’istituto volte alla tutela della sicurezza dei prodotti e al contrasto della contraffazione e dei segni distintivi falsi han ... Scrive terremarsicane.it

sequestrati oltre 2500 giocattoliGdf Sulmona: operazione ‘Il Natale al sicuro’, sequestrati piu’ di 2500 giocattoli e prodotti contraffatti - Nello specifico sono stati sottoposti a sequestro: 195 prodotti con marchio contraffatto Labubu, tra cui i ricercatissimi peluche da collezione diventati virali sui social media, 1825 carte da gioco e ... Secondo corrierepeligno.it

SULMONA: SEQUESTRATI DALLA FINANZA 2500 GIOCATTOLI E PRODOTTI CONTRAFFATTI. UNA DENUNCIA - SULMONA – Finanzieri della Compagnia di Sulmon (L’Aquila), nell’ambito di attività d’istituto volte alla tutela della sicurezza dei prodotti e al contrasto della contraffazione e dei segni distintivi ... Riporta abruzzoweb.it

sequestrati oltre 2500 giocattoliCecina, sequestrati oltre 8 mila giocattoli contraffatti, tra cui i falsi "Labubu" - I finanzieri hanno individuato un esercizio commerciale che esponeva per la vendita i peluche a prezzi particolarmente bassi e privi dei segni distintivi di originalità. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sequestrati Oltre 2500 Giocattoli