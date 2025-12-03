Sequestrati oltre 2500 giocattoli e prodotti contraffatti nell’operazione Natale al sicuro

Oltre 2500 giocattoli e prodotti non originali sono stati sequestrati dai finanzieri della Compagnia di Sulmona, nell’ambito delle attività volte alla tutela della sicurezza dei prodotti e al contrasto della contraffazione e dei segni distintivi falsi. Il sequestro è scattato dopo il controllo di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Sequestrati oltre 2500 giocattoli e prodotti contraffatti nell’operazione “Natale al sicuro”

