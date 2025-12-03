Sequestrate 380 tonnellate di rifiuti e merce contraffatta per 11mila euro

Napolitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Metropolitana di Napoli, guidata da Lucia Rea, ha concluso due importanti operazioni nell'area metropolitana, portando a sequestri di rilievo e deferimenti all’Autorità Giudiziaria. Gli interventi a Sant'Antimo e a Porta Capuana.Sant'antimoLa Sezione AmbienteStradale della Polizia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

sequestrate 380 tonnellate di rifiuti e merce contraffatta per 11mila euro

© Napolitoday.it - Sequestrate 380 tonnellate di rifiuti e merce contraffatta per 11mila euro

Altri contenuti sullo stesso argomento

sequestrate 380 tonnellate rifiutiDoppio blitz della Polizia Metropolitana: sequestrate 380 tonnellate di rifiuti e 11mila euro di merce contraffatta - Doppio blitz della Polizia Metropolitana di Napoli: sequestrate 380 tonnellate di rifiuti e 11mila euro di merce contraffatta ... Scrive ilgiornalelocale.it

sequestrate 380 tonnellate rifiutiTonnellate di abiti usati e scarpe contraffatte: maxi sequestro tra Napoli e provincia - Due operazioni della Polizia Metropolitana hanno portato a sequestri e sanzioni: a Napoli, sequestrate scarpe false, mentre a Sant'Antimo trovata una discarica ... Segnala fanpage.it

Sequestrate quattrocento tonnellate di rifiuti in un'area nascosta - Era una vera e propria discarica abusiva, nascosta dalla fitta vegetazione e probabilmente usata da tempo, ... Scrive rainews.it

Sequestrato nel napoletano opificio abusivo con 10 tonnellate rifiuti speciali - NAPOLI (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nel Comune di Ercolano, un opificio abusivo di 300 metri quadrati utilizzato come luogo di stoccaggio, contenente 10 tonnellate di ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Portici, opificio abusivo con 10 tonnellate rifiuti speciali sequestrato dalla finanza - Un opificio abusivo di 300 metri quadrati utilizzato come luogo di stoccaggio, contenente 10 tonnellate di rifiuti tessili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi e la relativa attrezzatura ... Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Sequestrate 380 Tonnellate Rifiuti