Senza informazioni minime di sicurezza | sequestrati 684 piercing nel Bresciano
Brescia, 3 dicembre 2025 – Seicentottantaquattro piercing privi dei requisiti di sicurezza sono stati sequestrati durante una serie di controlli effettuati dalla Guardia di Finanza di Brescia e dall'ATS di Brescia. L’operazione ha coinvolto diverse attività di tatuatori e piercer in città e provincia, nell’ambito di un’azione congiunta di prevenzione contro l’evasione fiscale e le irregolarità in materia di salute e sicurezza. In particolare, i controlli hanno riguardato otto interventi nelle ultime settimane. In città, sono state ispezionate quattro attività, di cui due sono risultate evasori totali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
