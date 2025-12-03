Sempre più stretto il rapporto di Sansepolcro con la Galizia

Arezzo, 3 dicembre 2025 – “Nel recente passato mi sono arrivati i ringraziamenti da parte del nostro ospite Francisco Singul, che ha trascorso a Sansepolcro i giorni del Palio della Balestra, da estendere a tutti i rappresentanti della città”. Cos ì il Presidente Antonello Antonelli nelle sue comunicazioni all’assemblea durante i lavori del recente consiglio comunale. “L'invito è stato fatto dall'Amministrazione dietro mia specifica richiesta” ha detto Antonelli “perchè Francisco Singul, oltre ad essere un funzionario del Governo di Galizia con sede a Santiago di Compostela, è anche uno dei più profondi conoscitori delle dinamiche dei Cammini religiosi e spirituali a livello continentale, membro effettivo della Federazione Europea dei Cammini di Santiago, di cui il nostro comune fa parte dal luglio 2024 e ho colto l'occasione della sua presenza per il convegno che si è svolto nelle sale della biblioteca comunale il 13 settembre, al quale ha partecipato anche il Vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

