Semaglutide rischio pensieri suicidari e gravidanze indesiderate | ente governativo aggiorna le avvertenze

La Therapeutic Goods Administration (TGA), un'agenzia governativa australiana, ha deciso di inserire tra le avvertenze di semaglutide, tirzepatide e altri farmaci innovativi di perdere peso due potenziali rischi: i pensieri suicidari e gravidanze indesiderate, a causa della capacità di questi farmaci di influenzare gli ormoni dei contraccettivi orali. Cosa c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Nel 2024 le vendite dei farmaci GLP-1 come la semaglutide sono aumentate del 78,7%, segno di un uso sempre più diffuso per perdere peso anche senza indicazione medica. La sola semaglutide ha generato oltre 55 milioni di euro di spesa privata, cui si ag - facebook.com Vai su Facebook

Farmaci contro l’obesità sono benefici per il cuore/ Studio: “Semaglutide riduce rischio di ictus e infarti” - I farmaci contro l'obesità come Ozempic e Wegovy riducono rischi di ricovero e morte per malattie cardiache, i risultati dello studio pubblicato su Lancet I farmaci contro l’obesità potrebbero presto ... Scrive ilsussidiario.net

Farmaco contro diabete e obesità. Previene infarto ed ictus nei pazienti ad alto rischio. I risultati di studi internazionali - Lo evidenziano i risultati di due nuovi studi internazionali, condotti su oltre 35mila persone: la pillola a base di semaglutide riduce del 14% infarto, ictus e mortalità per cause cardiache in chi ha ... Riporta quotidianosanita.it

GLP-1: tra miracolo e rischio. La verità sui super-farmaci dimagranti - Dai successi contro obesità, diabete e malattie cardiovascolari agli effetti collaterali gravi: i farmaci a base di semaglutide e tirzepatide dividono la medicina e aprono nuove sfide in corsia. Si legge su panorama.it

Semaglutide non solo contro l’obesità, protegge i malati di cuore dall’infarto - Così come si sa che controllando il peso e riducendo il profilo di rischio calano anche le probabilità di ... repubblica.it scrive

Semaglutide, i farmaci che fanno perdere tanto peso riducono anche il rischio di tumori, secondo uno studio - I nuovi farmaci per perdere peso appartenenti alla famiglia degli agonisti del recettore del peptide- Secondo fanpage.it

Il semaglutide fa bene al cuore - Il semaglutide, un farmaco usato principalmente contro il diabete e l’obesità, può ridurre il rischio di malattie cardiache indipendentemente dalla perdita di peso, suggerisce uno studio dello ... Come scrive internazionale.it