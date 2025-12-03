Selva Candida | nell’ex Centro Direzionale Alitalia nasce un nuovo quartiere sostenibile

A Selva Candida il suono delle ruspe segna una svolta attesa da anni: nell’area dell’ex Centro Direzionale Alitalia sono iniziati i lavori per dar vita a una trasformazione profonda che unisce rigenerazione urbana, tutela del paesaggio e nuovi servizi per il quadrante di Roma Nord.Qui, dove per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

CI VEDIAMO QUESTA SERA SABATO 29 NOVEMBRE A RITMO DI KARAOKE DJ SET ANNI 80 90 con Gianluca Caiterzi VI ASPETTIAMO ? ? Via Rezzato 180 ( zona selva candida ) 06 95065 693 CHIAMACE 351 9261539 SCRIVICE ( whatsapp - facebook.com Vai su Facebook

Ex centro Alitalia: parte la trasformazione urbanistica a Roma Nord - A Selva Candida è stata avviata la nuova fase dei lavori del progetto Roma Nord, l’intervento che trasformerà l’area abbandonata dove una volta sorgeva il Centro Direzionale Alitalia in nuovo modello ... Da romatoday.it

Selva Candida rinasce con il nuovo quartiere di Roma Nord - it) è stato ufficialmente presentato con la benedizione a cura di don Federico Tartaglia e il taglio del nastro nell’area di cantiere in Via ... Segnala lanazione.it

Selva Candida rinasce con il nuovo quartiere di Roma Nord - Taglio del nastro per il progetto di CMB con abitazioni innovative, spazi verdi e servizi per la comunità: domani l’Open Day per i cittadini Roma, 13 dicembre 2024 - Da adnkronos.com

Trecento appartamenti, modifiche alla viabilità e tanto verde: la maxi riqualifica di Selva Candida - Raddoppio di Via di Selva Candida, una rotatoria di collegamento tra Via Selva Candida, Via della Riserva Grande e Via Casorezzo, 300 nuovi appartamenti e tanti altri servizi. Secondo romatoday.it

Centocelle, Selva Candida, Ostiense e Tufello: con 10 milioni dal Pnrr edifici abbandonati saranno nuovi poli culturali e polifunzionali green - Rendering del progetto a Selva Candida finanziato con fondi Pnrr per la riqualificazione urbana: sorgerà nel 2026 una nuova biblioteca. Scrive roma.corriere.it

Con il progetto Roma Nord una nuova vita per Selva Candida - E' il momento in cui le idee che guardano al futuro prendono forma e la rigenerazione di uno spazio dismesso diventa realtà. Riporta quotidiano.net