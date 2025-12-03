seicentomila cubani chiedono la cittadinanza spagnola

Un esercito di cubani ha chiesto la cittadinanza spagnola. Si tratta di 600mila cittadini dell'isola caraibica, una delle ultime roccaforti del comunismo. Hanno avanzato la loro richiesta basandosi sulla Ley de Memoria Democrática, la legge dell'ottobre 2022 fortemente voluta dal primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, che estende le possibilità di accedere alla cittadinanza iberica per i discendenti di spagnoli. La notizia è stata riportata dal sito cubano 14ymedio della nota blogger Yoani Sánchez, che ha avuto accesso a dati aggiornati del ministero degli Esteri di Madrid. Questi numeri, imponenti, superano le stime iniziali del Consiglio generale della cittadinanza spagnola all'estero (Cgcee), basate su rilevazioni non aggiornate che, tra le altre cose, non consideravano l'ondata di richieste registrata nelle settimane precedenti alla chiusura del processo, lo scorso 22 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

