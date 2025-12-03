"Biancani, il sindaco delle tasse". La fascia con il nuovo titolo da consegnare al primo cittadino di Pesaro la sta preparando il gruppo comunale di Fratelli d’Italia irridendo l’aumento generalizzato del 17% della Tosap, la tassa sul suolo pubblico e dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Una mossa questa, appresa ieri durante la commissione bilancio che, secondo il gruppo consigliare d’opposizione è stata tutt’altro che obbligata come invece la giunta Biancani afferma sia stata. "L’amministrazione – attaccano da Fratelli d’Italia – eviti di nascondersi dietro la foglia di fico, scaricando la colpa dell’aumento sulla legge nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sei il sindaco delle tasse". Fd’I condanna la stangata