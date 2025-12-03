Sei il sindaco delle tasse Fd’I condanna la stangata

Ilrestodelcarlino.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Biancani, il sindaco delle tasse". La fascia con il nuovo titolo da consegnare al primo cittadino di Pesaro la sta preparando il gruppo comunale di Fratelli d’Italia irridendo l’aumento generalizzato del 17% della Tosap, la tassa sul suolo pubblico e dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Una mossa questa, appresa ieri durante la commissione bilancio che, secondo il gruppo consigliare d’opposizione è stata tutt’altro che obbligata come invece la giunta Biancani afferma sia stata. "L’amministrazione – attaccano da Fratelli d’Italia – eviti di nascondersi dietro la foglia di fico, scaricando la colpa dell’aumento sulla legge nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sei il sindaco delle tasse fd8217i condanna la stangata

© Ilrestodelcarlino.it - "Sei il sindaco delle tasse". Fd’I condanna la stangata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Sei Sindaco Tasse Fd8217i