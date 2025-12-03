Segui la cometa | in via Roma 50 a Palazzolo le mostre di Art&Stella

Udinetoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via Roma 50 e dintorni, a Palazzolo dello Stella, ha di fronte una cometa che frigge di lucine natalizie. Forse è un abbinamento casuale, ma diventa, per chi lo vuole intendere, uno spazio simbolo, che si riempie di arte e colori, di immagini sacre, dell' estetica che vuole ancora accostarsi alle. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

segui cometa via romaMaria Grazia Chiuri riapre il Teatro La Cometa a Roma: moda e arte si incontrano. L’intervista al TgLa7 - Dal 25 al 30 novembre va in scena un adattamento di "Delitto e Castigo" con la compagnia fondata da Glauco Mauri ... Come scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Segui Cometa Via Roma