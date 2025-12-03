Segreti di famiglia 3 replica puntata 3 dicembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 3 dicembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ceylin, Ilgaz ed Eren si mobilitano per trovare Mercan. Si concentrano sul numero venduto di magliette per capire chi possa averla acquistata, ma decidono di mantenere il segreto investigativo. Nel frattempo, Mert cerca disperatamente di far parlare Macit. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 12 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, replica puntata 3 dicembre in streaming | Video Mediaset

