Segni Il Sindaco Moffa risponde alla lettera aperta degli studenti dell’Ipia sul capolinea Cotral | Mancano alcuni pareri e interventi infrastrutturali Dilatati i tempi di realizzazione
Cronache Cittadine SEGNI COLLEFERRO – Anche il Sindaco di Segni Silvano Moffa risponde alla lettera aperta degli studenti dell’Ipia, riguardo ai L'articolo Segni. Il Sindaco Moffa risponde alla lettera aperta degli studenti dell’Ipia sul capolinea Cotral: «Mancano alcuni pareri e interventi infrastrutturali. Dilatati i tempi di realizzazione» Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un appello di Ilvo e Laura, dalla frazione a un passo dal Trentino. Il sindaco: «Anche per loro ci saranno i segni della festa» - facebook.com Vai su Facebook