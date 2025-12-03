Secondigliano arrestato 47enne | sorpreso mentre cedeva cocaina in strada
Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nei quartieri più sensibili della città. Nel pomeriggio di ieri, martedì 2 dicembre, la Polizia di Stato ha arrestato un 47enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione illecita ai fini di spaccio. Secondigliano, arrestato 47enne: sorpreso mentre .
Con una maxi operazione i militari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, hanno arrestato 21 soggetti legati al potente clan camorristico «Licciardi», affiliato all'«Alleanza di Secondigliano».