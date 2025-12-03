Secondo successo consecutivo per l’ Atletico Ascoli, dopo quello ottenuto a Sora, e sesto posto in classifica consolidato. Con la vittoria per 2-1 sulla Vigor Senigallia si è anche ridotto il distacco dal Notaresco ultima squadra al momento nella griglia playoff, che ha strappato un prezioso 0-0 in casa della capolista Ostiamare. Una classifica che in vetta si è accorciata grazie anche alla sconfitta dell’ Ancona con il Fossombrone e del pareggio del Teramo a Termoli. Al momento in testa al Girone F c’è quindi l’Ostiamare del Presidente Daniele De Rossi a quota 38 con 12 vittorie e 2 pareggi, seguito dal Teramo a 32, poi Ancona e L’Aquila a 29, Notaresco 25 e Atletico Ascoli 22. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seccardini si gode il successo dell’Atletico: "Siamo stati bravi"