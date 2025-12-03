Se non paghi facciamo sparire te e i tuoi familiari | negoziante minacciata intrappolato 35enne per estorsione
Fermo, 3 dicembre 2025 – L’ha terrorizzata con continue minacce di morte, dicendole che l’avrebbe fatta sparire insieme ai suoi familiari e ai suoi dipendenti, per poi chiederle di pagare ingenti somme di denaro per evitare tutto questo. La vittima, nonostante fosse disperata e sotto shock, si è rivolta agli uomini della squadra mobile della polizia di Fermo, che hanno teso una trappola al ricattatore e lo hanno arrestato. In manette è finito un romeno di 35 anni, residente a Falerone, ritenuto responsabile di gravi condotte estorsive perpetrate per oltre un anno nei confronti della titolare di un esercizio commerciale dell’entroterra fermano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Natale da Romano Auto! Quest’anno ti facciamo il regalo più grande: FUORI TUTTO! Acquista la tua nuova auto e paghi la prima rata a marzo 2026! Inclusi furto, incendio e rapina + antifurto in omaggio, per viaggiare sicuro tutto l’anno. E dopo 4 an Vai su Facebook
"Se non paghi facciamo sparire te e i tuoi familiari": negoziante minacciata, intrappolato 35enne per estorsione - Dopo la denuncia di una commerciante disperata, i poliziotti della squadra mobile hanno teso una trappola al ricattatore ... Scrive ilrestodelcarlino.it