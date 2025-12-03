Se ne è andato Renzo Luchini la memoria storica del Perugia Calcio

Today.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tanti, da Giovanni Tedesco ai tifosi, avevano coltivato la speranza di rivederlo prima o poi al Curi, ma purtroppo la malattia con cui da tempo lottava si è dimostrata troppo più grande di lui.Se ne è andato all'età di 80 anni Renzo Luchini, vera memoria storica del Perugia Calcio avendo. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

