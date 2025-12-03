Se l’Europa vuole iniziare una guerra la Russia è pronta fin d’ora le parole forti di Putin

Se l'Europa vuole iniziare una guerra, la Russia è "pronta fin d'ora", lo ha dichiarato martedì il presidente russo Vladimir Putin, intervenuto a un forum sugli investimenti a Mosca. Putin ha accusato gli europei di non avere un "programma pacifico" e ha detto che l'Europa è "dalla parte della guerra", riferendosi al sostegno occidentale all'Ucraina. La sua posizione Vladimir Putin l'ha fatta capire chiaramente prima di ricevere Steve Witkoff e Jared Kushner: la Russia respinge come "inaccettabili" le proposte di modifica degli europei al piano di pace di Donald Trump, perché hanno "solo un obiettivo, quello di bloccare l'intero processo di pace" perseguito dal presidente americano.

