Se ha scritto un telegramma non è ancora arrivato | il mistero delle condoglianze di Sinner alla famiglia Pietrangeli

“Se ha scritto un telegramma, non è ancora arrivato”. A parlare a Repubblica è Filippo Pietrangeli, figlio di Nicola, morto nella mattinata di lunedì 1 dicembre a 92 anni. Il riferimento è a Jannik Sinner, del quale si è discusso negli ultimi giorni. Il motivo è legato alle condoglianze o meno del campione italiano alla famiglia Pietrangeli dopo il lutto. Un argomento che sta tenendo banco negli ultimi giorni e che – come al solito – divide l’opinione pubblica: c’è chi critica l’atteggiamento di Sinner, che non ha postato nulla sui social a differenza di altri colleghi come Musetti, Fognini, Volandri, Nadal e altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

