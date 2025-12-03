Scusami ma è troppo difficile Maria De Filippi lacrime davanti a Francesca Fagnani | dolore enorme
Per quattro puntate, a Belve, Francesca Fagnani ha ceduto il suo ruolo abituale per lasciarsi intervistare da Maria De Filippi. Una dinamica insolita, che ha incuriosito il pubblico e ha mostrato un lato nuovo di entrambe le conduttrici. Ma nell’ultimo appuntamento della stagione la situazione si è ribaltata: la Fagnani è tornata sul suo sgabello e ha ripreso in mano il format, rivolgendo alla collega di Canale 5 alcune delle domande più iconiche della trasmissione. Quando è arrivato il momento della tradizionale “belvata”, Maria De Filippi ha sorpreso con un ricordo adolescenziale che ha divertito e spiazzato allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Scusate se sono tante foto, ma è stata una serata troppo bella e importante, per non essere immortalata..... Compleanno della nostra Simona Quaranta .... NOI C' ERAVAMO...!!!!! - facebook.com Vai su Facebook
Sorry syndrome: perché noi donne chiediamo scusa anche quando non serve? - Louise Wittwer, titolare di una rubrica anti sessismo sul settimanale Der Spiegel, ha presentato a Colonia il suo saggio Scusa, ma non chiedo scusa (pubblicato ... Riporta donnamoderna.com