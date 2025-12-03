Scuole superiori quali sono le migliori in Italia? Ecco la classifica di Eduscopio

Quali sono le migliori scuole superiori in tutte le città d’Italia nel 2025? La classifica è quella che effettua annualmente Eduscopio, il progetto della Fondazione Agnelli che ha come obiettivo quello di valutare gli esiti successivi alla formazione secondaria superiore, ovvero i risultati che gli ex studenti di licei e istituti ottengono all’università e in ambito lavorativo. Le indicazioni che se ne traggono riguardano, dunque, qual è la qualità e la preparazione dell’offerta formativa delle scuole dalle quali provengono gli studenti. Tra i licei classici, per esempio, a Roma il migliore è risultato l’Ennio Quirino Visconti, mentre a Milano il liceo Giovanni Berchet. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Scuole superiori, quali sono le migliori in Italia? Ecco la classifica di Eduscopio

