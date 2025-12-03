Scuole eccellenti d’Italia | in Veneto il liceo migliore Bocciati i quadriennali

Repubblica.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I risultati di Eduscopio 2025, la ricerca 2025 della Fondazione Agnelli. Sotto esame il percorso breve: “Alunni meno preparati”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

scuole eccellenti d8217italia in veneto il liceo migliore bocciati i quadriennali

© Repubblica.it - Scuole eccellenti d’Italia: in Veneto il liceo migliore. Bocciati i quadriennali

Altre letture consigliate

scuole eccellenti d8217italia venetoScuole eccellenti d’Italia: in Veneto il liceo migliore. Bocciati i quadriennali - I risultati di Eduscopio 2025, la ricerca 2025 della Fondazione Agnelli. Come scrive repubblica.it

Scuola, Veneto, procedono immissioni in ruolo in Veneto - L'Ufficio scolastico regionale, grazie all'attività puntuale dell'Ufficio III, ha assegnato su sede 2. Lo riporta ansa.it

Inizio scuola 2024/2025 in Veneto: le date, i ponti e le vacanze. Si va dall’11 settembre e al 7 giugno - La prima campanella suonerà per quasi tutti gli istituti veneti mercoledì 11 settembre (c'è chi ha anticipato al 10 nell'ambito dell'autonomia ... Segnala corrieredelveneto.corriere.it

Inizio e fine scuola in Veneto per l’anno scolastico 2025 – 2026: le date - Suonerà mercoledì 10 settembre la campanella per l’inizio del nuovo anno scolastico 2025- Si legge su ilrestodelcarlino.it

Scuola, in Veneto si ricomincia il 10 settembre: tra le novità stop ai cellulari e "bonus libri" - Gli studenti veneti torneranno in classe il 10 settembre insieme ai “colleghi” Trento, Piemonte e Valle d'Aosta. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Scuole Eccellenti D8217italia Veneto