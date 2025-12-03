Scuole e università occupate la condanna della Regione

Con 14 voti a favore (maggioranza) e 9 contrari il consiglio regionale, nella seduta di martedì 2 dicembre 2025, ha approvato l'ordine del giorno 204, presentato da Lilli Lauro (FdI), che impegna la Giunta a sollecitare il ministero competente e l'Ufficio scolastico regionale per ripristinare.

