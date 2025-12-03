Scuole d’infanzia paritarie il Comune rinnova la convenzione | investimento di 400 mila euro
Si consolida, attraverso la conferma per l’anno scolastico 20252026 della convenzione, il rapporto con le scuole dell’infanzia private paritarie presenti sul territorio. La scelta, approvata martedì (2 dicembre) dalla giunta comunale, si traduce in un investimento di 400 mila euro destinati a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
OPEN DAY – Scuole dell’Infanzia IC Govone La Scuola dell’Infanzia di Magliano Alfieri vi aspetta per un pomeriggio di scoperta, giochi e attività pensate per i più piccoli! Quando: 15 dicembre 2025 ? Dalle 16.30 alle 18.30 Sarà l’occasione per conoscere d - facebook.com Vai su Facebook
Rimini conferma il sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie - Investimento da 400mila euro per garantire servizi educativi di qualità, accessibili e inclusivi ... Riporta altarimini.it
Caro bollette, oltre 200 mila euro di contributi dal Comune di Padova alle scuole materne paritarie - Per far fronte al caro bollette il Comune stanzia 236mila euro in favore delle scuole materne paritarie. Si legge su ilgazzettino.it
Niente Imu per le scuole paritarie: i Comuni potrebbero esentarle dal pagamento dell’imposta - Grazie a un emendamento della Lega alla manovra, a firma Romeo, le scuole paritarie che svolgono un servizio pubblico d'istruzione potranno essere esentate ... Come scrive fanpage.it
In Piemonte 7,7 milioni alle scuole paritarie per l'infanzia - La Regione Piemonte ha assegnato 7,7 milioni di euro a sostegno delle scuole paritarie per l'infanzia, riconoscendone la funzione sociale ed educativa. ansa.it scrive
Regolamento Oepac, sui fondi alle paritarie il comune fa un passo indietro e apre al finanziamento - Neanche una settimana dopo il voto in aula, RomaToday aveva raccontato i malumori dell'associazione nazionale scuole non statali, espressi dal presidente del comitato regionale Goffredo Sepiacci. Scrive romatoday.it
Scuole paritarie, nel mirino il contributo di 208mila euro: in commissione bilancio spuntano i fondi destinati agli istituti privati - Con le nuove disposizioni in vigore da quest'anno il bilancio cambia di frequente, per lo più arricchendosi di quei fondi che una volta acquisiti possono coprire ... Lo riporta ilgazzettino.it