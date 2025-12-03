Scuola torna la classifica delle superiori | Colombo Cassini e Deledda sempre al top a Genova | Grafico

La graduatoria stilata sulla base dei migliori risultati universitari degli studenti e sull’accesso al lavoro dopo il diploma. Come artistico in vetta il Klee Barabino, tra i professionali in testa il Marco Polo. Il D’Oria sale dal quinto al terzo posto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Scuola, torna la classifica delle superiori: Colombo, Cassini e Deledda sempre al top a Genova | Grafico

La Scuola Media Salvemini torna a nuova vita! Lo storico edificio riapre le sue porte grazie all’arrivo dell’ITS e dei suoi quasi 200 studenti Un’opportunità concreta per offrire a giovani e meno giovani una formazione di qualità, costruendo competen - facebook.com Vai su Facebook

Tra nuove urgenze e vecchie aspettative, la scuola torna al centro del dibattito e dello scontro ed è chiamata a risolvere i problemi della società panorama.it/tempo-libero/c… Vai su X

Scuola, torna la classifica delle superiori: Colombo, Cassini e Deledda sempre al top a Genova | Il grafico - La graduatoria stilata sulla base dei migliori risultati universitari degli studenti e sull’accesso al lavoro dopo il diploma. Riporta ilsecoloxix.it

Migliori scuole superiori d’Italia 2025: licei Visconti a Roma e Berchet a Milano in vetta. La classifica città per città - Dal Visconti di Roma al Berchet di Milano, fino al Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli e al Ferrari vicino Padova: online le classifiche delle migliori scuole superiori d’Italia, ... Segnala leggo.it

Toscana, le scuole superiori d’eccellenza: università o lavoro, chi prepara meglio per le due scelte - Firenze, 2 dicembre 2025 – La nuova edizione di Eduscopio 2025 ridisegna la geografia della qualità scolastica in Toscana, ... Si legge su lanazione.it

Firenze, le scuole migliori in città secondo la classifica Eduscopio 2025: Virgilio e Galileo in testa tra i classici, Castelnuovo giù dal podio degli scientifici - Il Machiavelli Capponi è in cima alla classifica nello scientifico tradizionale, nel linguistico e nelle scienze umane. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it

Classifica migliori licei d'Italia, vincono gli storici: Visconti e Righi a Roma, Berchet a Milano. Padova al top - Dal Centro alla periferia, ecco quali sono le migliori scuole superiori città per città: dal Visconti, Righi e Amerigo Vespucci di Roma al Berchet di Milano e al Convitto ... Scrive ilmessaggero.it

Eduscopio 2025: i migliori licei e istituti tecnici di Milano e provincia, la classifica - Milano, 3 dicembre 2025 – La scelta della scuola superiore passa sempre più dai dati. Riporta ilgiorno.it