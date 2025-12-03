scuola repubblica pronta in primavera

Continuano i lavori nel cantiere della nuova scuola Repubblica di Cattolica, con la conclusione prevista per la primavera 2026 e l’inaugurazione a settembre, in coincidenza con il ritorno sui banchi degli alunni. La struttura sarà moderna, a basso impatto ambientale, situata a due passi dal centro e dai principali poli culturali della città e dotata di una palestra all’avanguardia pensata per favorire lo sport. "Quella della scuola Repubblica è una delle opere più importanti del nostro mandato – spiega la sindaca Franca Foronchi –. Siamo vicini a consegnarla alla città: i lavori termineranno dopo l’inverno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

