Scuola Province toscane ai parlamentari | Fate sentire vostra voce contro accorpamenti

Firenze, 3 dicembre 2025 - “Bene ha fatto la Regione a sospendere gli accorpamenti delle scuole, aprendo di fatto l’opportunità per ripensare tutto il piano, che penalizza gravemente la Toscana e non tiene conto delle reali condizioni dei territori”. A dirlo è Francesco Limatola, presidente di Upi Toscana, intervenendo dopo la decisione della Regione di sospendere gli accorpamenti scolastici in attesa dell’esito del ricorso al presidente della Repubblica contro il piano del Governo. “Il piano di dimensionamenti richiesto dal Governo nazionale indebolirebbe un presidio fondamentale come la scuola in molte aree che hanno già perso troppi servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola, Province toscane ai parlamentari: “Fate sentire vostra voce contro accorpamenti"

