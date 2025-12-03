Scuola per tutti | una giornata per discutere sulla disabilità tra dialogo e testimonianze

ORIA - La comunità di Oria celebra una giornata di consapevolezza che diventa un inno alla forza e all’inclusione Oria, il 3 dicembre 2025. Nell’aula consiliare del Comune si è respirata oggi un’atmosfera carica di emozione, partecipazione e speranza. In occasione della Giornata internazionale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Scuola per tutti: una giornata per discutere sulla disabilità, tra dialogo e testimonianze

Altri contenuti sullo stesso argomento

La scorsa settimana abbiamo celebrato, insieme a tutti i bambini della scuola primaria, la Festa degli Alberi, un appuntamento ormai imperdibile per la nostra Amministrazione. Sabato 28 Novembre abbiamo inoltre inaugurato, sempre presso la scuola primari - facebook.com Vai su Facebook

La scuola pubblica ha bisogno di tutte e tutti noi. Anche di te. Perché solo insieme possiamo invertire la rotta dopo anni e anni di tagli e sottofinanziamento, che dalla riforma Gelmini ad oggi hanno sottratto risorse e strumenti essenziali. Per questo abbiamo la Vai su X

Scuola per tutti: una giornata per discutere sulla disabilità, tra dialogo e testimonianze - Protagoniste dell’iniziativa sono state le dottoresse Silvia Conte, Nazarena Savino, presidente di Archeodisability, e Angela Farina, garante delle persone con disabilità ... Si legge su brindisireport.it

Educazione all’affettività a scuola, il progetto della Fondazione Cecchettin: “Contro gli stereotipi sin dall’infanzia” - Con l'avvicinarsi del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si discute dell'importanza dell'educazione ... Scrive fanpage.it

Oggi è la Giornata mondiale degli insegnanti - commenta il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara - Si legge su ansa.it

Ultimo giorno di scuola, i referendum anticipano la fine: quasi tutti in vacanza già dal 6 giugno - Per qualcuno è questione di pochi giorni, per altri di una manciata di ore: complici anche le elezioni referendarie dell ... Da ansa.it

Primo giorno di scuola all'insegna delle nuove regole - Primo giorno di scuola senza cellulari in classe, nemmeno per la didattica. Da rainews.it