**Scuola | ok Camera a legge su consenso informato testo passa al Senato**

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Via libera della Camera con 151 voti a favore, 113 contrari e un astenuto al disegno di legge presentato dal Governo sul consenso informato in ambito scolastico, in base al quale le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, mettendo a disposizione per la necessaria visione il materiale didattico che si intende utilizzare per queste attività. Quest'ultime sono in ogni caso escluse per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Scuola: ok Camera a legge su consenso informato, testo passa al Senato**

