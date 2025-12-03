Scuola i numeri di Eduscopio Dai licei agli istituti professionali | ecco chi prepara meglio gli studenti

È la fotografia del mondo della scuola, guida utile per chi si appresta a fare la scelta dell’istituto superiore da frequentare dopo la secondaria di primo grado. Da oggi è online la nuova edizione 2025 della piattaforma digitale gratuita Eduscopio.it, con dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado, che permettono di capire quali di esse meglio preparino agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, città per città, indirizzo di studio per indirizzo di studio. In generale, le scuole fermane non si discostano tanto dalle tendenze generali, per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola, i numeri di Eduscopio. Dai licei agli istituti professionali: ecco chi prepara meglio gli studenti

Argomenti simili trattati di recente

? SCUOLA | tutti i numeri del concorsone in Calabria: due candidati per ogni cattedra https://gazzettadelsud.it/?p=2137051 - facebook.com Vai su Facebook

Scuola, i numeri di Eduscopio. Dai licei agli istituti professionali: ecco chi prepara meglio gli studenti - Da oggi è online la nuova edizione 2025 della piattaforma digitale gratuita della Fondazione Agnelli. Da ilrestodelcarlino.it

Eduscopio 2025: ecco le scuole migliori d'Italia - Sorpresa: chi ha fatto la maturità quadriennale fa più fatica all'università ... Segnala avvenire.it

Migliori scuole superiori d’Italia 2025: licei Visconti a Roma e Berchet a Milano in vetta. La classifica città per città - Dal Visconti di Roma al Berchet di Milano, fino al Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli e al Ferrari vicino Padova: online le classifiche delle migliori scuole superiori d’Italia, ... Secondo leggo.it

Firenze, le scuole migliori in città secondo la classifica Eduscopio 2025: licei classici Michelangiolo e Galileo sempre in vetta, cala lo scientifico Castelnuovo - Il Machiavelli Capponi è in cima alla classifica nello scientifico tradizionale, nel linguistico e nelle scienze umane. Segnala corrierefiorentino.corriere.it

Scuole eccellenti d’Italia: in Veneto il liceo migliore. Bocciati i quadriennali - I risultati di Eduscopio 2025, la ricerca 2025 della Fondazione Agnelli. Lo riporta repubblica.it

Classifica Eduscopio 2025: quali sono le migliori scuole in Emilia-Romagna - Bologna, 3 dicembre 2025 – Come ogni anno, è arrivata la classifica Eduscopio stilata dalla Fondazione Agnelli, come strumento a supporto di studenti e famiglie per decidere quale scuola superiore ... Scrive msn.com