La nuova edizione 2025-2026 di Eduscopio ridisegna la mappa delle scuole che preparano meglio al lavoro in provincia di Pisa. La piattaforma analizza gli esiti lavorativi e universitari dei diplomati per valutare la qualità degli istituti superiori. L’indagine si concentra su tre indicatori fondamentali: l’indice di occupazione, la coerenza tra titolo di studio e lavoro e la quota di diplomati in regola, con l’aggiunta dei giorni medi necessari per ottenere il primo contratto significativo. Dati che, incrociati, permettono di capire quali scuole riescono a garantire ai propri studenti un inserimento più rapido e stabile nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola e lavoro sono più vicini. Contratto entro un anno dal diploma

