"È stato approvato alla Camera un testo che, nel combinato disposto con le nuove Indicazioni nazionali e quindi con le nuove Linee guida sulla educazione civica, dà vita a una regolamentazione innovativa che ha a cuore la crescita equilibrata dei nostri giovani e garantisce la serietà scientifica della trattazione di problemi eticamente delicati nel rispetto dei valori costituzionali". Così ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in merito all'approvazione del ddl sul consenso informato in ambito scolastico. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scuola, DDl Consenso informato, Valditara: "Regolamentazione innovativa. Garantisce serietà scientifica"