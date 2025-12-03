Scuola DDl Consenso informato Valditara | Regolamentazione innovativa Garantisce serietà scientifica
"È stato approvato alla Camera un testo che, nel combinato disposto con le nuove Indicazioni nazionali e quindi con le nuove Linee guida sulla educazione civica, dà vita a una regolamentazione innovativa che ha a cuore la crescita equilibrata dei nostri giovani e garantisce la serietà scientifica della trattazione di problemi eticamente delicati nel rispetto dei valori costituzionali". Così ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in merito all'approvazione del ddl sul consenso informato in ambito scolastico. . 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’Aula della Camera ha approvato in prima lettura il ddl Valditara con 151 voti a favore, 113 contrari e 1 astenuto (Il deputato azzurro Paolo Emilio Russo). Il provvedimento riguarda l’educazione sessuo-affettiva e il consenso informato a scuola. Alle medie e a - facebook.com Vai su Facebook
Educazione sessuale a scuola, ma solo col consenso dei genitori: la nuova legge approvata alla Camera - laleggepertutti.it/761555_educazi… - #ConsensoInformato #DDLValditara #EducazioneSessuale #ScuoleMedie Vai su X
Scuola, DDl Consenso informato, Valditara: "Regolamentazione innovativa. Garantisce serietà scientifica" - "È stato approvato alla Camera un testo che, nel combinato disposto con le nuove Indicazioni nazionali e quindi con le nuove Linee guida ... Lo riporta iltempo.it
Scuola, consenso informato: la Camera dà l’ok al ddl e scatta il flash mob delle opposizioni - Via libera della Camera con 151 voti a favore, 113 contrari e un astenuto al disegno di legge presentato dal governo sul consenso informato in ambito scolastico, in base al quale le istituzioni scolas ... Da padovanews.it
Consenso informato. Piccolotti (Avs): Da Sasso discorso delirante: la destra affida la scuola a integralisti e fondamentalisti. Bocciati progetti Asl per motivi ideologici ... - Scopri il dibattito sul ddl Valditara e le polemiche attorno al discorso delirante di Rossano Sasso sull'educazione sessuo- Lo riporta informazionescuola.it
Scuola, Coghe (Pro Vita): via libera a consenso informato è "storica vittoria dei genitori" - Commenta così il via libera alla Camera del Ddl Valditara sul consenso informato in ambito scolastico, che obbliga le scuole a chiedere il consenso ai genitori per svolgere in classe attività extracur ... Come scrive msn.com
Ddl consenso informato, sì della Camera. Educazione sessuale alle medie solo con ok dei genitori. Attività alternative obbligatorie ed esperti con delibera. TESTO - La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico con 151 voti favorevoli e 113 contrari. Si legge su orizzontescuola.it
Consenso informato sull’educazione sessuale, dalla Camera primo via libera al Ddl Valditara - Primo via libera per il Disegno di legge sul consenso informato per le attività legate alla sessualità nelle scuole. Lo riporta tecnicadellascuola.it