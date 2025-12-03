Scontro tra casa bianca e sabrina carpenter su uso non autorizzato di canzone nel video ICE

Risposta della Casa Bianca alle accuse di Sabrina Carpenter sull’uso del suo brano. La partecipazione di modelli musicali a iniziative politiche senza il consenso degli artisti rappresenta un tema di crescente attualità. Recentemente, la Casa Bianca ha espresso un’entusiasta reazione dopo che Sabrina Carpenter, cantante e songwriter di fama internazionale, ha denunciato pubblicamente l’utilizzo del suo brano “Juno” in un video ufficiale volto a promuovere le operazioni dell’ Immigration and Customs Enforcement (ICE). La clip, pubblicata sugli account social dell’amministrazione, utilizza parti della canzone, in particolare il celebre verso “Have you ever tried this one?”, accompagnando immagini di agenti che eseguono arresti e operazioni di controllo sui civili. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Scontro tra casa bianca e sabrina carpenter su uso non autorizzato di canzone nel video ICE

