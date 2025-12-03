Scontro nel PD di Villaricca | accuse incrociate tra la segretaria Di Rosa e il capogruppo Maisto
A Villaricca il clima politico continua a riscaldarsi. Dopo il tentativo fallito della minoranza di sfiduciare l’amministrazione comunale, la tensione si sposta ora all’interno del Partito Democratico, dove è esploso un duro confronto tra la segretaria cittadina Antonella Di Rosa e il capogruppo consiliare Francesco Maisto. Scontro nel PD di Villaricca: accuse incrociate tra la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Il Partito Democratico di Villaricca ritiene doveroso intervenire con chiarezza e fermezza rispetto alle recenti dichiarazioni del consigliere comunale Francesco Maisto. Premettendo che ogni critica è legittima, anche quella di un neoiscritto quale è Maisto, è ne - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Calvizzano, scontro tra due auto: feriti all'incrocio con Villaricca - Un rocambolesco incidente si è verificato nella mattinata di oggi, intorno alle 8,30, a Calvizzano, nei pressi del confine con Villaricca. ilmattino.it scrive