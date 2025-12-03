Scontro nel PD di Villaricca | accuse incrociate tra la segretaria Di Rosa e il capogruppo Maisto

Teleclubitalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Villaricca il clima politico continua a riscaldarsi. Dopo il tentativo fallito della minoranza di sfiduciare l’amministrazione comunale, la tensione si sposta ora all’interno del Partito Democratico, dove è esploso un duro confronto tra la segretaria cittadina Antonella Di Rosa e il capogruppo consiliare Francesco Maisto. Scontro nel PD di Villaricca: accuse incrociate tra la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

scontro nel pd di villaricca accuse incrociate tra la segretaria di rosa e il capogruppo maisto

© Teleclubitalia.it - Scontro nel PD di Villaricca: accuse incrociate tra la segretaria Di Rosa e il capogruppo Maisto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incidente a Calvizzano, scontro tra due auto: feriti all'incrocio con Villaricca - Un rocambolesco incidente si è verificato nella mattinata di oggi, intorno alle 8,30, a Calvizzano, nei pressi del confine con Villaricca. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scontro Pd Villaricca Accuse