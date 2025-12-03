Scontro in Regione sul Pronto Soccorso
Il nuovo assessore alla sanità regionale non soddisfa l’opposizione. Sono due le interrogazioni presentate ieri nel corso della seduta del consiglio regionale a cui Paolo Calcinaro ha risposto, ma senza che le proponenti, ovvero Marta Ruggeri dei Cinque Stelle e Micaela Vitri del Pd, uscissero soddisfatte dall’aula. Per quanto riguarda la prima, specifica sulla situazione del Pronto Soccorso di Urbino, Calcinaro ha ammesso: "Certamente la situazione non è quella ottimale che vorremmo, ma non c’è alcun rischio concreto che venga meno la garanzia della continuità assistenziale. Al momento sono in servizio un primario, tre medici, un libero professionista, i gettonisti e medici di altri presidi che fanno prestazioni aggiuntive volontarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
