Scontro frontale sulla Provinciale 47 ad Anghiari | una donna in codice 3 trasportata a Siena

Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente stradale sulla Strada Provinciale 47, nel comune di Anghiari. Due autovetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenute tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco di Arezzo della Sede Centrale e una del Distaccamento di Sansepolcro. All’arrivo, il personale dei Vigili del Fuoco ha collaborato con gli operatori sanitari del 118 per l’immobilizzazione e la spinalizzazione dei feriti, garantendo poi la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. I pompieri hanno inoltre supportato i Carabinieri nelle operazioni di rilievo illuminando l’area dell’incidente tramite colonne fari. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Scontro frontale sulla Provinciale 47 ad Anghiari: una donna in codice 3 trasportata a Siena

Contenuti che potrebbero interessarti

INCIDENTE SULLA SP 234 | Scontro frontale tra due auto: traffico bloccato e code per 3 km verso Castiglione Cosentino. - facebook.com Vai su Facebook

#Incidente a #Carpi, violento scontro frontale tra due auto: grave un medico 45enne del #Policlinico di #Modena Vai su X

Anghiari, frontale sulla provinciale: auto distrutte - Anghiari, 3 dicembre 2025 – Scontro frontale in Valtiberina sulla provinciale 47, auto distrutte e ferite. Scrive lanazione.it

Incidente sulla provinciale 73 a Castignano, violento scontro frontale tra due auto: un ferito grave, distrutta la cabina del gas. L'area messa in sicurezza - CASTIGNANO Grave scontro frontale all'alba a Castignano, lungo la strada provinciale 73 in zona San Martino, dove è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza oltre ai tecnici dell'Italgas per il ... Come scrive corriereadriatico.it

Morto l'automobilista coinvolto nel frontale di ieri sulla Provinciale a Clivio - L'uomo, 85 anni, dopo lo scontro tra due auto in via Cantello era stato trasportato al Circolo in codice rosso: è deceduto poco dopo. Lo riporta varesenoi.it

Scontro frontale tra auto in Gallura, muore un 70enne - Nello scontro frontale tra due auto, avvenuto questo pomeriggio sulla provinciale 5, tra Aglientu e Vignola, un uomo è morto e altre due persone sono rimaste ferite in modo non grave. Scrive rainews.it