Scomparso il Grosso d’Oro di Nadia Toffa L' appello della madre | Restituite quel simbolo

La famiglia di Nadia Toffa sta vivendo ore di amarezza e incredulità. Il Grosso d’Oro, la più alta onorificenza civica del Comune di Brescia conferita nel 2019 alla memoria della giornalista de Le Iene, è sparito dalla casa della madre, Margherita Rebuffoni. Non un furto qualunque, ma la perdita di un simbolo legato al coraggio e all’impegno che Nadia ha incarnato fino agli ultimi giorni. Margherita ha scoperto il furto quasi per caso: la custodia del premio era vuota, senza alcun segno di scasso, un silenzio che ha parlato più di mille parole. " Ho sperato che chi lo ha preso capisse il suo valore affettivo, ma così non è stato ", ha detto con voce ferma ma piena di dolore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

