Scomparsi il caso Venturelli torna a Chi l’ha visto | le rivelazioni del padre di Alessandro

Modena, 3 dicembre 2025 – Questa sera la trasmissione Chi l'ha visto? si occuperà nuovamente della scomparsa misteriosa di Alessandro Venturelli, il 25 enne sparito nel nulla il 5 dicembre del 2020 da Sassuolo. Nel corso della puntata sarà il papà di Alle, Roberto Venturelli a ripercorrere tutto ciò che è accaduto quel pomeriggio del 5 dicembre, raccontando anche il vissuto di Alessandro, spiegando perché il figlio avesse bisogno di aiuto in quel particolare periodo della sua vita. Le segnalazioni da Torino e l’esito delle verifiche . In questi giorni la mamma Roberta e i tanti volontari di Nostos – associazione fondata dalla donna insieme al legale di famiglia Claudio Falleti - hanno passato al setaccio le strade di Torino, da cui sono giunte almeno un centinaio di segnalazioni di avvistamento di Alle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scomparsi, il caso Venturelli torna a Chi l’ha visto: le rivelazioni del padre di Alessandro

