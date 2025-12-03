Scomparsa di Tatiana l' appello dei genitori | Torna a casa siamo preoccupati Indagini sulle amicizie

Cresce l?allarme per la sorte di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni scomparsa dalla sua abitazione di Nardò nel pomeriggio di lunedì 24 novembre scorso. La giovane, che. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Scomparsa di Tatiana, l'appello dei genitori: «Torna a casa, siamo preoccupati». Indagini sulle amicizie

Tatiana Tramacere di Nardò: il giallo dietro la sua scomparsa, l’appello a Chi l’ha visto e l’apprensione dei genitori - Tatiana Tramacere, si è allontanata da casa sua a Nardò, in provincia di Lecce, lo scorso 24 novembre e da allora non si hanno più notizie di lei. Segnala alphabetcity.it

La mamma di Tatiana Tramacere: "Torna a casa" - La ragazza, ucraina adottata da piccola da una famiglia di Nardò, oltre a studiare psicologia ha due seguitissimi profili Instagram ... Da msn.com