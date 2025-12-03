Scomparsa di Tatiana l' appello dei genitori | Torna a casa siamo preoccupati Indagini sulle amicizie

Quotidianodipuglia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce l?allarme per la sorte di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni scomparsa dalla sua abitazione di Nardò nel pomeriggio di lunedì 24 novembre scorso. La giovane, che. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

scomparsa di tatiana l appello dei genitori torna a casa siamo preoccupati indagini sulle amicizie

© Quotidianodipuglia.it - Scomparsa di Tatiana, l'appello dei genitori: «Torna a casa, siamo preoccupati». Indagini sulle amicizie

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

scomparsa tatiana appello genitoriTatiana Tramacere di Nardò: il giallo dietro la sua scomparsa, l’appello a Chi l’ha visto e l’apprensione dei genitori - Tatiana Tramacere, si è allontanata da casa sua a Nardò, in provincia di Lecce, lo scorso 24 novembre e da allora non si hanno più notizie di lei. Segnala alphabetcity.it

scomparsa tatiana appello genitoriTatiana Tramacere scomparsa a 27 anni, la paura di mamma Ornella: «Le è successo qualcosa». Il viaggio per fare pace con l'ex, poi il nulla - «Se non si è fatta sentire, significa che le è accaduto qualcosa». Come scrive msn.com

Si cerca ancora Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò. La madre: «Le è capitato qualcosa, si sarebbe fatta sentire» – Il video - Il telefono risulta spento, è proprio morto» L'articolo Si cerca ancora Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò. msn.com scrive

scomparsa tatiana appello genitoriContinuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa in Puglia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa in Puglia ... Secondo tg24.sky.it

scomparsa tatiana appello genitoriSi cerca Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa nel nulla una settimana fa - Proseguono le ricerche di Tatiana Tramacere, di cui non si hanno più notizie da lunedì scorso: ovvero da quando si è allontanata dalla sua abitazione a Nardò, in provincia di Lecce. Scrive msn.com

scomparsa tatiana appello genitoriLa mamma di Tatiana Tramacere: "Torna a casa" - La ragazza, ucraina adottata da piccola da una famiglia di Nardò, oltre a studiare psicologia ha due seguitissimi profili Instagram ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scomparsa Tatiana Appello Genitori