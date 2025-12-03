Scomparsa di Tatiana l' appello dei genitori | Torna a casa siamo preoccupati Indagini sulle amicizie Video

Cresce l?allarme per la sorte di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni scomparsa dalla sua abitazione di Nardò nel pomeriggio di lunedì 24 novembre scorso. La giovane, che. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Scomparsa di Tatiana, l'appello dei genitori: «Torna a casa, siamo preoccupati». Indagini sulle amicizie Video

Approfondisci con queste news

Dieci giorni senza Tatiana. Proseguono senza sosta le ricerche della 27enne neretina scomparsa lo scorso 24 novembre. Tatiana Tramacere quel giorno è uscita di casa nel primo pomeriggio, nella zona dell’ex ospedale in via Gala - facebook.com Vai su Facebook

I social, le poesie e i 9 giorni di silenzio. Il giallo di Tatiana, scomparsa nel nulla in Salento Vai su X

Scomparsa di Tatiana, l'appello dei genitori: «Torna a casa, siamo preoccupati». Indagini sulle amicizie - Cresce l’allarme per la sorte di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni scomparsa dalla sua abitazione di Nardò nel pomeriggio di lunedì 24 novembre scorso. Si legge su quotidianodipuglia.it

È ancora mistero sulla scomparsa di Tatiana Tramacere - Non si hanno ancora tracce di Tatiana Tramacere, scomparsa il 24 novembre da Nardò. mam-e.it scrive

Tatiana Tramacere di Nardò: il giallo dietro la sua scomparsa, l’appello a Chi l’ha visto e l’apprensione dei genitori - Tatiana Tramacere, si è allontanata da casa sua a Nardò, in provincia di Lecce, lo scorso 24 novembre e da allora non si hanno più notizie di lei. Segnala alphabetcity.it

“Le è successo qualcosa, cosa mi ha detto”: giallo sulla 27enne scomparsa nel nulla - Sono ore di grande agitazione per una 27enne scomparsa improvvisamente: il giallo di Tatiana Tramacere e le parole della madre. Come scrive newsmondo.it

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, l'ultima cena col fidanzato e i biglietti per tornare dall'ex. Cosa non torna - Per cercare di rintracciare Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre a Nardò, in provincia di Lecce, le forze dell'ordine ... Come scrive msn.com

Tatiana Tramacere, la madre della ragazza scomparsa a Nardò: “Le è capitato qualcosa. Se no si sarebbe fatta sentire” - Il timore della mamma delle 27enne scomparsa il 24 novembre nel Salento e l’appello in tv: “Torna a casa”. Come scrive quotidiano.net