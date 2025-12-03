Scm punta sul digitale | intesa con Tecnest
Una partnership per accelerare l’integrazione tra soluzioni tecnologiche e digitali. Scm Group, leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali e nei componenti industriali, puntare su software e sistemi digitali per offrire prodotti a valore aggiunto ancora più alto. E lo fa proprio attraverso una partnership con Tecnest, realtà con sede a Udine e riferimento nel settore delle soluzioni software di pianificazione della produzione e di supply chain management. L’accordo, fanno sapere le due aziende, consentirà di "rafforzare la leadership nei rispettivi settori di business". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
