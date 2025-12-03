Scivola sull’impepata di cozze rovesciata dalla cameriera e si taglia il mento | ristorante condannato a risarcirla con 15 mila euro

Scivola sull’ impepata di cozze, si taglia il mento e la Corte d’Appello condanna il ristorante a risarcire la vittima con 15mila euro. La caduta della giovane cliente è avvenuta in un locale di Rimini nel 2018. La ragazza era scivolata su una pozza di sugo di cozze, caduto a terra pochi istanti prima da un vassoio e non pulito dai camerieri. L’incidente aveva portato la vittima in ospedale, dove i medici l’hanno medicata con alcuni punti di sutura al mento. Per il taglio comunque permanente rimasto sul suo viso dopo l’intervento dei sanitari, la ragazza è ricorsa ad un avvocato per denunciare l’accaduto e chiedere un risarcimento che in primo grado non è stato per le sufficiente tanto che il caso è finito in appello dove la cifra di risarcimento, tra danni e spese legali, è stata triplicata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

