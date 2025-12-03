Scivola sul sugo di cozze risarcimento triplicato | ottiene 15mila euro
Rimini, 3 dicembre 2025 – La caduta avvenuta in un ristorante di Rimini nel 2018, causata da una pozza di sugo di cozze finita a terra pochi istanti prima, si è conclusa con una sentenza destinata a fare discutere. La corte d’appello di Bologna ha stabilito che i titolari del locale devono risarcire la giovane cliente con circa quindicimila euro, tra danni e spese legali, triplicando così l’importo riconosciuto in primo grado dal tribunale di Rimini. Per i giudici di secondo grado la responsabilità del ristorante è evidente: il condimento era caduto dal vassoio di una cameriera e i gestori, perfettamente consapevoli della macchia, avrebbero dovuto adottare misure immediate per evitare incidenti, informare i clienti e mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
