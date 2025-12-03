Scivola sul sugo delle cozze | ristorante di Rimini condannato a pagare 20mila euro alla cliente

La Corte d’Appello di Bologna ha condanna un ristorante al maxi risarcimento: la donna aveva riportato delle lesioni permanenti al volto, cadendo a terra a causa di una chiazza di sugo finita sul pavimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Rimini, scivola sul sugo delle cozze e si procura una cicatrice sul mento: ristorante condannato a pagare 15mila euro - facebook.com Vai su Facebook

Cliente scivola sul sugo delle cozze e cadendo si ferisce al mento: «Le rimarrà la cicatrice, va risarcita con 15.000 euro» Vai su X

Scivola sul sugo delle cozze: ristorante di Rimini condannato a pagare 20mila euro alla cliente - La Corte d’Appello di Bologna ha condanna un ristorante al maxi risarcimento: la donna aveva riportato delle lesioni permanenti al volto, cadendo a terra ... Scrive fanpage.it

Scivola sul sugo di cozze, risarcimento triplicato: ottiene 15mila euro - Una cliente di un ristorante, rimasta ferita, riceve migliaia di euro dopo la decisione della Corte d’Appello che ha attribuito la colpa al locale ... Riporta msn.com

Scivola su sugo di cozze al ristorante ed ottiene un maxi risarcimento - Una giovane cliente ottiene oltre 15 mila euro dopo una caduta causata da un pavimento reso scivoloso da un piatto appena servito. Si legge su cosenzachannel.it

Rimini, cliente scivola sul sugo delle cozze e cadendo si ferisce al mento: «Le rimarrà la cicatrice, i titolari devono risarcirla con 15.000 euro» - La sentenza della corte d'Appello di Bologna; «Il condimento era caduto a una cameriera e bisognava adoperarsi per avvertire i clienti del pericolo» ... Segnala msn.com

Scivola sul sugo delle cozze: ristorante di Rimini condannato a pagare 15 mila euro - Era entrata in un noto ristorante di Rimini per una serata tranquilla, ma ne era uscita in ambulanza dopo essere finita a terra scivolando su una pozza di ... Scrive chiamamicitta.it

Rimini, scivola sul sugo delle cozze e si procura una cicatrice sul mento: ristorante condannato a pagare 15mila euro - Quella che doveva essere una cena tranquilla in un noto locale di Rimini si è trasformata in una causa in tribunale. Segnala msn.com