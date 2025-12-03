Sciopero studenti tedeschi contro leva militare il 5 dicembre in 60 città | Non vogliamo finire carne da cannone vogliamo la pace

In Germania, il 5 dicembre studenti tedeschi di 60 città scenderanno in piazza contro la leva militare: "Non vogliamo finire carne da cannone, vogliamo la pace". La nuova riforma introdurrebbe un questionario da compilare e l'eventualità di attivare la coercizione obbligatoria Venerdì 5 dicem.

Migliaia di studenti tedeschi si preparano allo Schulstreik, lo sciopero studentesco organizzato per venerdì, in parallelo al voto del Bundestag sulla nuova legge che reintroduce il servizio militare. Manifestazioni sono attese a Berlino, Potsdam, Cottbus e in nu - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero degli studenti tedeschi contro la leva No al ritorno del servizio militare, «sono le nostre vite» Sebastiano Canetta Vai su X

Gli studenti tedeschi si mobilitano contro la leva “volontaria”: venerdì scioperano in più di 60 città - I giovani tedeschi protestano contro la riforma dell'esercito voluta dal governo ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

I giovani tedeschi in piazza contro la leva militare: “Non vogliamo diventare carne da cannone” - La legge sulla leva militare prevede una prima fase volontaria ma se non dovessero presentarsi 20. Come scrive eunews.it

Germania, studenti vogliono scioperare contro riforma leva - Gli studenti vogliono scendere in piazza, in Germania, e proclamare uno sciopero a scuola contro la riforma del servizio militare. Scrive ansa.it

Sciopero scolastico contro il servizio militare – il 5 dicembre in tutta la Germania - Per il 5 dicembre è stato indetto uno sciopero scolastico contro la riforma che potrebbe reintrodurre il servizio militare obbligatorio ... Scrive ilmitte.com

