Sciopero studenti tedeschi contro leva militare il 5 dicembre in 60 città | Non vogliamo finire carne da cannone vogliamo la pace

3 dic 2025

In Germania, il 5 dicembre studenti tedeschi di 60 città scenderanno in piazza contro la leva militare: "Non vogliamo finire carne da cannone, vogliamo la pace”. La nuova riforma introdurrebbe un questionario da compilare e l’eventualità di attivare la coercizione obbligatoria Venerdì 5 dicem. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

