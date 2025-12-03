Si alza il sipario sulla stagione della discesa libera maschile con la prima gara da Beaver Creek. Una stagione della disciplina regina della velocità che dovrebbe essere ancora una volta un affare completamente svizzero. Il grande favorito per la conquista della coppa di specialità è senza alcun dubbio Marco Odermatt, che va a caccia della terza sfera di cristallo consecutiva. Odermatt è assolutamente l’uomo da battere anche in discesa libera, ma avrà proprio nei suoi compagni di squadra i principali avversari. Lo scorso anno la classifica finale vedeva un podio tutto elvetico, con Odermatt sul gradino più alto e con vicino a lui Franjo Von Allmen ed Alexis Monney. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di discesa: sarà un affare solo svizzero?