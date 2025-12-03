Sci alpino i favoriti per la Coppa del Mondo di discesa | sarà un affare solo svizzero?
Si alza il sipario sulla stagione della discesa libera maschile con la prima gara da Beaver Creek. Una stagione della disciplina regina della velocità che dovrebbe essere ancora una volta un affare completamente svizzero. Il grande favorito per la conquista della coppa di specialità è senza alcun dubbio Marco Odermatt, che va a caccia della terza sfera di cristallo consecutiva. Odermatt è assolutamente l’uomo da battere anche in discesa libera, ma avrà proprio nei suoi compagni di squadra i principali avversari. Lo scorso anno la classifica finale vedeva un podio tutto elvetico, con Odermatt sul gradino più alto e con vicino a lui Franjo Von Allmen ed Alexis Monney. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
SCI DI FONDO – MARTINO CAROLLO E’ SPLENDIDO 8° NELLA MASS START DI RUKA! VITTORIA DI AMUNDSEN Gara entusiasmante per il finale del trittico di Ruka! La 20 km mass start in tecnica libera vede il successo di uno dei favoriti, Harald Oestberg - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino, Odermatt cerca la tripletta a Beaver Creek. Paris prova a rompere il tabù, attesa per Vinatzer - Prosegue la trasferta nord americana della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Segnala oasport.it
Sci alpino oggi in tv, gigante maschile a Copper Mountain: a che ora e dove vederlo in diretta in chiaro - Marco Odermatt favorito per bissare il successo ottenuto in Super- today.it scrive
LIVE! Primo SuperG maschile di Coppa del Mondo: Kilde torna dopo 684 giorni, Odermatt favorito, Dominik Paris non al top. La diretta scritta - A Copper Mountain, per la quarta tappa di Coppa del Mondo 2025/2026, debutta la velocità con il SuperG maschile. Riporta eurosport.it
Coppa del Mondo Sci Alpino oggi: alle 18 la prima manche del gigante di Copper Mountain - Oggi alle 18 scatta il gigante maschile di Coppa del Mondo a Copper Mountain in Nordamerica. Si legge su discoveryalps.it
Coppa del mondo sci alpino femminile, oggi slalom Levi: a che ora e dove vederlo in diretta tv - Lara Colturi, la piemontese che gareggia per l'Albania tra le avversarie di 'Her Majesty' ... Scrive today.it
Coppa Europa sci alpino, che inizio per l’Italia: cinque azzurre ai primi posti in classifica! - 2026 di sci alpino femminile, la classifica generale è a forti tinte azzurre: a Zinal, infatti, ... Lo riporta oasport.it