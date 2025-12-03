A sei giorni dal primo contatto con la neve a Cervinia, Federica Brignone ha affrontato posto un altro mattoncino sulla sua fase di recupero dopo il bruttissimo incidente dell’aprile scorso. La frattura scomposta del piatto tibiale, della testa del perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro sono le conseguenze di quel bruttissimo incidente. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono un obiettivo, ma non un’ossessione. L’ha dichiarato più volte la campionessa valdostana, come ai microfoni di Sky Sport: “S ono finalmente in piena preparazione atletica. Ho provato a rimettere gli sci per vedere come reagiva il ginocchio facendo un giro turistico e le sensazioni sono state buone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Federica Brignone sulle nevi di Courmayeur nella sua fase di recupero: dicembre decisivo per i Giochi di Milano Cortina?