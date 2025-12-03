Schlein come Bruscolotti ridicola marcatura a francobollo alla Meloni | un comizietto col Pd nel giorno di Giorgia ad Atreju

La leggenda narra che Beppe Bruscolotti, c oriaceo difensore del Napoli negli anni Settanta-Ottanta, amasse seguire il suo avversario fin dagli spogliatoi, per poi incollarsi in una marcatura “a uomo” in campo per addomesticarlo, redimerlo, sottometterlo, dopo avergli fatto sentire il fiato sul collo e il piedone sulle caviglie. Il suo soprannome, “Pal ’e fierro” (“palo di ferro”), nasceva dalla forza che imprimeva nei contrasti, nei quali era specialista, così come dello spazzamento dell’area col pallone spedito tra Procida e Ischia. Un idolo, per i tifosi azzurri, ma anche l’antitesi del calciatore tecnico, propositivo, illuminante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

