“Tanto sono solo pochi euro al giorno” e così per pranzo si mangia fuori. Ma questa frase non regge i conti. Secondo un’analisi di Bravo, fintech leader nella gestione del debito, portarsi al lavoro il pranzo da casa fa risparmiare in media 263 euro al mese, che vuol dire 3.200 euro l’anno. La differenza tra un pranzo fuori e uno preparato a casa è impressionante: al Nord un piatto di pasta, acqua e caffè costa in media 16 euro, al Sud 13; cucinando in casa, invece, si spendono appena 1,7 euro. La pausa pranzo fuori pesa fino al 20% del reddito lordo mensile. Schiscetta: risparmi fino a 3200 euro l’anno. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Schiscetta: portare il pranzo da casa fa risparmiare fino a 3.200 euro l’anno

