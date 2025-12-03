Schiff e Savall due superstar agli Amici della Musica di Firenze

Firenze, 3 dicembre 2025 – Due fra le più luminose stelle del panorama internazionale tornano a brillare sul palcoscenico degli Amici della Musica di Firenze in una coppia di concerti fuori abbonamento: Sir András Schiff e Jordi Savall. Sabato 6 dicembre, alle 16, al Teatro della Pergola il Maestro Schiff, che il pubblico ha avvistato lunedì al concerto di addio a Firenze del glorioso Hagen Quartett, presenta, come spesso negli ultimi tempi, un programma a sorpresa. È questa una delle caratteristiche dei recital che il pianista ungherese naturalizzato britannico propone da alcuni anni per le maggiori istituzioni concertistiche internazionali, sperimentata con successo dagli Amici già nel 2023, occasione in cui accompagnò ogni brano con affascinanti presentazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schiff e Savall, due superstar agli Amici della Musica di Firenze

