Schianto mortale orrore tra le lamiere | muore un uomo di 48 anni
Tragico incidente stradale oggi alle 14.00 in via Diga a Figline, in località Gavillaccio. Un’auto, una Fiat Punto, è uscita fuori strada andando a schiantarsi contro un albero. L’autista, un uomo di 48 anni residente nel comune di Cavriglia, purtroppo non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Figline e il 118: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Figline e la Polizia locale, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La salma è stata trasferita a Careggi, dove nelle prossime ore verrà effettuata l’ autopsia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
