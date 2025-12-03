Tragico incidente stradale oggi alle 14.00 in via Diga a Figline, in località Gavillaccio. Un’auto, una Fiat Punto, è uscita fuori strada andando a schiantarsi contro un albero. L’autista, un uomo di 48 anni residente nel comune di Cavriglia, purtroppo non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Figline e il 118: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Figline e la Polizia locale, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La salma è stata trasferita a Careggi, dove nelle prossime ore verrà effettuata l’ autopsia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto mortale, orrore tra le lamiere: muore un uomo di 48 anni