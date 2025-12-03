Schettini tre regole per prendere 8 | Ripassare ascoltare e ripetere Anche alla nonna così imparerà la fisica
Vincenzo Schettini non ha dubbi: per imparare davvero, serve metodo. E non si tratta di tecniche complesse. Bastano tre regole, racconta in un reel. La prima è chiara: “Ripassare costantemente gli argomenti vecchi.” Perché più si ripete, meno tempo serve. All’inizio, un argomento può richiedere mezz’ora. Ma dopo il quarto ripasso, bastano cinque minuti. A volte anche meno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
